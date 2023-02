Le Dit du Gaijin : épisode 6.5 – A travers les animés du Japon (VLOG)

Dans cette suite et fin du diptyque intitulé "Le goût du Japon", Tikal aborde le médium ayant initié la passion du Japon auprès de la plupart de ses amateurs : les anime ! Dans ce vlog, on parle de l'anime Karas, de la collection VHS Manga Mania et de l'œuvre de Kon Satoshi.

Après des années de fantasmes et d’hésitations, Tikal prend son courage à deux mains et part s’installer au Japon ! Là-bas, il rêve de retrouver Toriyama Akira, le créateur de Dragon Ball, qui s’est retiré de la vie publique depuis bientôt 30 ans… Son enquête le mènera à faire de nombreuses rencontres aussi passionnantes qu’inattendues !

Le Dit du Gaijin est une websérie documentaire réalisée par M. Tikal.

