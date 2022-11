Le Dit du Gaijin : épisode 4.5 – Logement, intégration et xénophobie au Japon (VLOG)

Après des années de fantasmes et d’hésitations, Tikal prend son courage à deux mains et part s’installer au Japon ! Là-bas, il rêve de retrouver Toriyama Akira, le créateur de Dragon Ball, qui s’est retiré de la vie publique depuis bientôt 30 ans… Son enquête le mènera à faire de nombreuses rencontres aussi passionnantes qu’inattendues !



Dans cet épisode-vlog : Deux mois se sont écoulés depuis l’arrivée de Tikal au Japon… Il est donc grand temps qu’il trouve son propre appartement, mais cela se révèle beaucoup plus compliqué que prévu ! Trouver un logement pour un étranger, c’est un véritable tour de force : il faut parler couramment le japonais et accepter les règles étonnantes qui régissent ce genre de transaction.

Bref, pas évident de vivre au Japon sans être Japonais. Cela peut parfois être vu comme une certaine forme de racisme ou de xénophobie des Japonais envers les Gaijin (étrangers) ou les Hāfu (métisses)… Mais est-ce vraiment le cas ?



Le Dit du Gaijin est une websérie documentaire réalisée par M. Tikal.

