Le Dit du Gaijin : épisode 3 – Dragon Ball et religion

Après des années de fantasmes et d’hésitations, Tikal prend son courage à deux mains et part s’installer au Japon ! Là-bas, il rêve de retrouver Toriyama Akira, le créateur de Dragon Ball, qui s’est retiré de la vie publique depuis bientôt 30 ans… Son enquête le mènera à faire de nombreuses rencontres aussi passionnantes qu’inattendues !

Dans ce 3e épisode : Avant de partir à la recherche de Toriyama Akira, Tikal souhaite comprendre un mystérieux dessin de Goku l’ayant toujours intrigué ! Pour trouver réponses à ses questions, il se rend au Gokokuji, l’un des temples les plus importants de la ville de Tokyo… Mais quelle est la place du bouddhisme et du shintoïsme dans les mangas ? Et plus largement dans la société japonaise ?



Le Dit du Gaijin est une websérie documentaire réalisée par M. Tikal.

