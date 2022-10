Le Dit du Gaijin : épisode 3.5 - Comment faire de nouvelles rencontres la nuit au Japon ? (VLOG)

Dans cet épisode 3.5 : Tikal nous fait découvrir le Japon la nuit. Il nous emmène faire la tournée des bars tokyoïtes, où se succèdent rencontres amicales, amoureuses et autres surprises. Un aperçu de la nuit à Tokyo et un guide sur la vie sociale du pays.

Après des années de fantasmes et d’hésitations, Tikal prend son courage à deux mains et part s’installer au Japon ! Là-bas, il rêve de retrouver Toriyama Akira, le créateur de Dragon Ball, qui s’est retiré de la vie publique depuis bientôt 30 ans… Son enquête le mènera à faire de nombreuses rencontres aussi passionnantes qu’inattendues !



