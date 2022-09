Le Dit du Gaijin : épisode 2.5 - Shibuya, Jordan et lieux communs (VLOG)

Dans cet épisode 2.5 : S'expatrier au Japon, c'est aussi devoir choisir ce que l'on emmène avec soi avant de reconstruire sa vie sur place ! Tikal part alors à Shibuya où il trouve une paire de baskets un peu particulière, bien plus japonisantes que ce que l'on croit...

Après des années de fantasmes et d’hésitations, Tikal prend son courage à deux mains et part s’installer au Japon ! Là-bas, il rêve de retrouver Toriyama Akira, le créateur de Dragon Ball, qui s’est retiré de la vie publique depuis bientôt 30 ans… Son enquête le mènera à faire de nombreuses rencontres aussi passionnantes qu’inattendues !



