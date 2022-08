Le Dit du Gaijin : 1er épisode, en route vers le Japon !

Après des années de fantasmes et d’hésitations, Tikal prend son courage à deux mains et part s’installer au Japon ! Là-bas, il rêve de retrouver Toriyama Akira, le créateur de Dragon Ball, qui s’est retiré de la vie publique depuis bientôt 30 ans… Son enquête le mènera à faire de nombreuses rencontres aussi passionnantes qu’inattendues !



Dans ce premier épisode, Tikal n’a qu’un seul sujet de conversation : le Japon ! Mais son discours en boucle commence à légèrement agacer ses proches… Tikal part donc chercher conseil auprès de sa mère spirituelle, Ikeda Mikiyo, artiste calligraphe et immigrée depuis plus de 20 ans.



Le Dit du Gaijin est une web-série documentaire réalisée par M. Tikal.

