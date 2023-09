Le disque "Cheap Thrills" : un superbe témoignage de la trop courte de vie de Janis Joplin

Cette semaine, Walter De Paduwa revient sur cette grande dame du rock à la vie trop brève et son deuxième album avec le Big Brother and the Holding Company, Cheap Thrills, sorti en 1967.

Après un premier LP passé inaperçu, c'est sur Cheap Thrills qu'on retrouve des classiques tels que "Turle Blues" ou encore "Ball and Chain" (une magnifique reprise de Big Mama Thornton que Janis Joplin a interprété au festival de Monterey).

Son groupe, Big Brother and the Holding Company, a souvent été critiqué et traité de "groupe d'amateurs" mais le temps nous prouvera le contraire...

Le titre original de l'album a aussi été censuré pour des raisons que vous dévoile Walter De Paduwa dans ce nouvel épisode de Micro-Sillon.