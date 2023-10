Le Disonais Etienne Dewals champion d'orgue de Barbarie

C’est à sa prépension qu’Etienne Dewals achètera son premier instrument. Il devient alors tourneur d’orgue de Barbarie, il crée l’ambiance de fête en fête et participe à des concours.

Au championnat de Braaschaat, c’est un orgue sophistiqué qui a été couronné: "Avec cet instrument-là, je n'ai plus à transporter des kilos et des kilos de bobines de papier, comme précédemment. Tout a été encodé sur une carte SD. Cette carte commande des électrovannes qui laissent ou qui ne laissent pas passer l'air vers les flûtes et vers les tuyaux."