"Le discours" : une comédie de mœurs élégante dans votre Séance VIP

Le discours est une comédie de mœurs élégante à plus d’un titre. D’abord, il y a l’interprétation de Benjamin Lavernhe, sociétaire de la Comédie française, qui interprète Adrien et tient tout le film. Il est parfait entre nonchalance et angoisse. Ensuite, il y a la réalisation de Laurent Tirard (Le petit Nicolas, Molière, Le retour du héros) qui transforme un monologue intérieur en comédie drôle et tendre.

Ce qui aurait pu être un drame devient une fable merveilleuse, tantôt légère, tantôt un poil cynique, mais toujours juste. Tout le monde en prend pour son grade, que ce soient les amoureux, les dîners de famille, les parents ou les frères et sœurs ! Enfin, ce Discours est assez bien écrit (il est inspiré du roman éponyme de Fabcaro). Même si parfois (et c’est le bémol du film), il est un peu trop bien écrit, ce qui lui donne un petit côté théâtral.