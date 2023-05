Le discours fort d'Eileen Gu aux Laureus Awards : "Le sport permet de renforcer notre société et dépasser les limites humaines"

Parmi les différents lauréats et lauréates de la cérémonie de remise des prix Laureus à Paris, une s’est distinguée plus que d’autres. Du haut de ses 19 ans, la double championne olympique et lauréate du prix de sportive extrême de l’année, Eileen Gu a crevé l’écran par son discours rassembleur.

Titrée en halfpipe et en big air aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, Eileen Gu est déjà une figure marquante du sport malgré son jeune âge. Née Américaine, l’athlète a été naturalisée Chinoise en 2019. Un vécu qui a sans doute poussé la skieuse a tenté de rassembler à travers son discours lors de la remise des prix Laureus à Paris. "Cette récompense est un symbole des larmes, des sacrifices et de la peine mais aussi de la joie et du bonheur que peut apporter le sport, a commencé Gu. Mais, c’est aussi le symbole de l’expérience humaine. Il y a la curiosité, l’amour, la peur, l’échec mais à la fin il y a la joie comme aucun autre domaine ne vous refera sentir."

Des propos poignants qui ne sont pas sans rappeler certaines valeurs de l’olympisme. "C’est mon expérience olympique mais également celle que j’ai connue dans tous les sports que j’ai pratiqués. L’un des fondateurs de Laureus, Nelson Mandela avait dit 'le sport a le pouvoir de réunir les gens' et c’est ce que le monde a davantage besoin de nos jours. Quand vous êtes jeunes et que vous pratiquez un sport, vous avez la possibilité de ressentir ce que c’est que d’être humain. Sans être classé selon votre âge, votre race, votre genre. Vous apprenez à découvrir le monde, à vous faire des amis mais également à vous rendre meilleurs les uns les autres. En grandissant, ce sentiment ne se perd pas. Aux Jeux Olympiques, les athlètes de tous les pays et toutes les disciplines se réunissent pour célébrer le fait d’être humain" illustrait celle qui compte également deux titres de championne du monde."

Avant de conclure, Eileen Gu insistait sur l’importance des générations les plus récentes. "J’aimerais dédier cette récompense à tous les jeunes. Je veux rappeler aux gens que nous sommes magnifiques grâce à nos différences. Le sport est un merveilleux moyen de se rencontrer, renforcer notre société et dépasser les limites humaines."

Des mots forts pour une athlète qui semble définitivement capable de marquer les esprits sur et en dehors des pistes.