Le disco a 50 ans : un nouveau podcast avec André Torrent

Cet été, l'animateur et amis des stars des de la chanson années 70 et 80 André Torrent fera danser vos mémoires au son du disco dans un nouveau podcast à découvrir sur Auvio, sur l'antenne de Viva + et de VivaCité.

Tout le monde s’accorde pour dire que c’est en 1973 que le disco explose dans le monde entier. Jusqu’ici, ce mélange de funk et de soul, accompagné d’un rythme binaire, d’un piano et d’une grosse basse n’était joué que dans quelques clubs de New York et de Miami.

Isaac Hayes, Barry White ou Gloria Gaynor se chargeront de l’exporter aux quatre coins du monde.

Ils seront très vite suivi par Donna Summer, Chic, Diana Ross ou les Bee Gees. La fièvre ne se limitant plus au samedi soir, les Français emboiteront vite le pas faute de pouvoir résister à cette déferlante.

Sheila, Dalida, France Gall, Cerrone, Patrick Juvet, Claude François, pour ne citer qu’eux, reviendront grâce à lui, au somment de tous les hit parades.

Les piliers du rock, comme les Stones ou Rod Stewart seront même obligés de s’y mettre.

Il deviendra plus électronique dans les années 80, sera remixé dans les années 90 et 2000. Il donnera naissance à la French Touch portée, entre autres par Daft Punk et restera toujours présent dans la Pop.

Aujourd’hui, Lizzo, Beyonce, ou plus proche de chez nous Juliette Armanet ou Clara Luciani en on fait leurs fonds de commerce.

Tout l’été, André Torrent, la légende de la radio et de la télé, nous fait revivre ces 50 années de musique :