Qu’est-ce que le Discgolf ?

C’est une variante " Frisbee®" du jeu de golf. Au lieu d’une balle et de nombreux clubs, ce jeu se pratique avec un disque volant ou Frisbee®. Les joueurs doivent atteindre un panier disposé tout au long d’un parcours de 18 trous en effectuant le moins de lancers possibles et ce avec des disques dont la particularité est d’avoir des vols différents selon le tracé du trou (Un peu comme au golf où l’on choisi ses drivers en fonction du coup à jouer).

Le Discgolf connaît une forte croissance et recense plus de 2500 parcours en Europe et 15000 autres dans le monde. De nombreux belges se retrouvent sur ces parcours. Un des aspects les plus intéressants dans le Discgolf est son coût relativement bas et son implantation relativement aisée. La Belgique recence actuellement 19 parcours dont celui du parc d’Amée à Jambes, le tout premier permanent depuis 2005.