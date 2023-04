Le directeur de l’immobilière "Toit et Moi" licencié pour faute grave

A Mons, le directeur de l’immobilière sociale chez Toit et Moi vient d’être licencié pour faute grave. Cette immobilière gère plus de 5000 logements sociaux à Mons et dans le Borinage.

Pierre Claerbout est accusé de faits de harcèlement. Il est question notamment de SMS en pleine nuit et à caractère sexuel ainsi que des gestes déplacés. Une procédure disciplinaire était en cours. Ce vendredi matin, le directeur, accompagné de son avocat, a été entendu par le conseil d’administration de la société de logement, qui s’était déjà réuni en urgence il y a deux semaines. Les membres du conseil se sont prononcés par vote à bulletin secret. La majorité des votes étaient en faveur du licenciement de Pierre Claerbout.

Selon nos confrères de la Dernière Heure, l’avocat de Pierre Claerbout se dit choqué par le licenciement de son client et compte contester la décision devant le tribunal du travail.