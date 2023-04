Le dîner de cons a… Juste 25 ans !

À l’origine, "Le dîner de cons" est une pièce de théâtre écrite par Francis Veber ("La chèvre", "Les compères", etc.) en 1993. Une pièce mise en scène par Pierre Mondy au Théâtre des Variétés et jouée par Claude Brasseur (Brochant) et Jacques Villeret (Pignon). Cette pièce cartonne, à Paris mais aussi en tournée, jusqu’en 1997. Il n’en fallait donc pas plus ni moins pour en faire un film après quelques ajustements, tant du côté du scénario, tant du côté du casting, Thierry Lhermitte, Francis Huster et Daniel Prévost remplaçant respectivement Claude Brasseur, Michel Robbe et Gérard Hernandez dans les rôles de Brochant, Leblanc et Cheval. La merveilleuse idée de ce casting étant d’avoir gardé Jacques Villeret pour cette incarnation de François Pignon. Une interprétation cinématographique (vue par plus de 9 millions de spectateurs) concrétisée par le César du Meilleur acteur reçu en 1999. Prévost sera aussi récompensé (Meilleur second rôle), tout comme Veber pour le Meilleur scénario.