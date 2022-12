Le Dinamo Zagreb, générateur de talents croates

Mais le club de Zagreb est également connu pour son ancien patron controversé, Zdravko Mamic, condamné à la prison pour une affaire de corruption, et toujours largement perçu comme l’homme fort du football croate.

Mamic, qui se cache en Bosnie où il a fui juste avant le verdict, a été vice-président exécutif du Dinamo de 2003 à 2016.

En 2018, il a été reconnu coupable avec son frère et ex-entraîneur du Dinamo, Zoran Mamic, ainsi qu’un ancien directeur du club et un inspecteur des impôts, d’avoir détourné plus de 15 millions d’euros du club et causé un préjudice de 1,5 million d’euros à l’Etat. Il a été condamné à six ans et six mois de prison.

L’argent a été détourné via des transactions fictives liées à des transferts de joueurs, notamment ceux de Modric et Lovren. Les frères Mamic sont également poursuivis dans une autre affaire de détournement.

A l’instar de son ancien dirigeant, resté omniprésent en coulisses, le club demeure incontournable dans le football croate. Comme une dynamo, qui convertit l’énergie mécanique en énergie électrique, "le Dinamo Zagreb est la source d’énergie de la sélection croate", résume pour l’AFP Dean Bauer, éminent journaliste sportif en Croatie.