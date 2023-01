Le dimanche rouge ébranlait la Russie il y a 118 ans : un drame qui pourrait se reproduire sous Poutine ?

La manifestation se veut toutefois pacifique. Dans la foule, il y a beaucoup de femmes et d’enfants et ils brandissent d’ailleurs des portraits du tsar.

Cela a d’ailleurs des allures de processions religieuses avec, aux côtés du tsar, des icônes, des bannières religieuses. On chante des cantiques, on récite des 'notre père' et ces prières s’adressent aussi au tsar, vu comme un père protecteur du peuple. Un père qu’il faut informer des malheurs vécus par la population qui en est persuadée : ses ministres lui cachent la réalité. Ce qu’on demande, ce sont de meilleures conditions de travail pour les ouvriers, des terres cédées aux paysans, un peu plus de libertés mais on le fait avec respect et pas le moindre drapeau rouge révolutionnaire n’est ici brandi.

C’est cette foule que les soldats vont mitrailler sans pitié. Le bilan officiel fait état de 96 morts et 300 blessés, mais il est sans doute bien plus élevé.

Au-delà des chiffres, c’est le contexte qui frappe les imaginations : cette répression violente fait l’unanimité contre elle et lance la révolution russe de 1905. Dès le lendemain, les grèves s’amplifient et la colère grandit chez les ouvriers. Dans la bonne société aussi la contestation s’installe : une pétition est signée par des centaines d’intellectuels, au conservatoire, le compositeur Rimski-Korsakov refuse de donner cours. Ce triste dimanche s’inscrit d’emblée dans la mémoire collective. Plus tard, il sera commémoré dans la Russie soviétique comme l’acte fondateur de la Révolution de 1917.