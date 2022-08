Le dimanche, fin de week-end à travers des classiques de Ray Charles, Jethro Tull ou Bryan Adams

Ahhh bientôt dimanche, ce dernier jour de la semaine avant de reprendre le rythme effréné de la semaine.

Du coup, cette fameuse semaine, qui nous met sous pression, doit être évacuée et parfois, on décompresse le samedi soir. Alors on en paie les conséquences le dimanche, durant toute la journée, on attend impatiemment de sortir de cette brume, se promettant que : plus jamais ohhh non plus jamais on ne boira ! On referme le sujet en évoquant une dernière fois ce second jour du week-end à travers des classiques de Ray Charles, de Jethro Tull ou encore de Bryan Adams.