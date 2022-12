Le digital a changé notre rapport à l'alimentation.

Un couteau, une fourchette et... un smartphone. Compagnon du quotidien, le smartphone est aussi devenu un indispensable à l'heure des repas en raison d'une de ses fonctionnalités : l'appareil photo. Cette nouvelle habitude concerne bien plus de monde qu'on ne le croit.

D'après l'observatoire de Just Eat réalisé par l'Ifop*, pas moins de 39% des sondés photographient le contenu de leur assiette. Sans surprise, ce sont les jeunes qui sont les plus nombreux à avoir pris le pli : 34% des 18-24 ans et 57% des 25-34 ans. Et les photographes amateurs ne se contentent pas de prendre des clichés. Les photos deviennent des objets que l'on affiche sur les réseaux sociaux. Et les plats au restaurant ne sont pas les seuls à se faire tirer le portrait pour finir sur Instagram (32%). 31% des personnes concernées prennent aussi en photo les recettes réalisées à la maison et même 20% publient sur les réseaux sociaux des plats qu'ils ont commandés.

Le digital a modifié certains de nos choix alimentaires : 24% des interrogés ont en effet déjà choisi un plat simplement parce qu'ils voulaient le prendre en photo. Une décision d'autant plus assumée par les 18-24 ans (48%). L'expérience à table peut même être altérée : une personne sur dix avoue avoir déjà mangé froid suite à une séance photo du plat (28% des 18-24 ans).