Sous le vernis de la bienséance se cache un enfer pavé de bonnes intentions ! Texte redoutable, comédie grinçante de Yasmina Reza, Le Dieu du Carnage rassemble deux couples de parents responsables et bienveillants autour d’une déclaration de sinistre. Représentations jusqu’au 30 juin au Théâtre le Public.

La pièce se déroule dans l’atmosphère rassurante d’un petit salon. Deux couples de parents se réunissent dans un but précis. L’enfant du couple invité a agressé l’autre à coups de bâton. Les parents – désolés, polis et bienveillants – se réunissent pour signer les papiers d’assurance et régler le litige à l’amiable. La rencontre aurait pu durer le temps d’une signature polie, seulement l’atmosphère est électrique, chaque ego se manifeste et le vernis de la bienséance s’écaille rapidement.

Cette célèbre pièce de Yasmina Reza a été publiée en 2007 en français avant d’être traduite et jouée dans de nombreuses langues, décrochant dans la foulée deux des plus prestigieux prix du théâtre anglo-saxons : le Laurence Olivier Awards en Grande Bretagne et le Tony Awards aux Etats-Unis. Pour ceux qui s’en rappellent, Le Dieu du Carnage a été adapté au cinéma en 2011 par Roman Polanski sous le titre Carnage.