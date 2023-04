Le Dieu de la mafia : du silence à la dénonciation, l’Église change son fusil d’épaule !

Le 21 mars 2014, à la veille de la 19e Journée de la Mémoire et de l’Engagement, le pape François prononce un discours en l’église romaine Saint-Grégoire VII où il exprime sa " solidarité à tous ceux d’entre vous qui ont perdu une personne chère, victime de la violence mafieuse. " Il s’exprimera également au membre de la mafia :

" Et je sens aujourd’hui que je ne peux pas terminer sans adresser une parole aux grands absents, aux protagonistes absents : aux hommes et aux femmes mafieux. S’il vous plaît, changez de vie, convertissez-vous, arrêtez-vous, cessez de faire le mal ! Et nous, nous prions pour vous. Convertissez-vous, je vous le demande à genoux ; c’est pour votre bien. Cette vie que vous vivez en ce moment, ne vous donnera aucun plaisir, ne vous donnera aucune joie, ne vous donnera aucun bonheur. Le pouvoir, l’argent que vous avez à présent, qui provient de tant d’affaires sales, de tant de crimes mafieux, est de l’argent ensanglanté, est du pouvoir ensanglanté, et vous ne pourrez pas l’emporter dans l’autre vie. Convertissez-vous, il est encore temps, pour ne pas finir en enfer. C’est ce qui vous attend si vous continuez sur ce chemin. Vous avez eu un père et une mère : pensez à eux. Pleurez un peu et convertissez-vous. "