Le diesel plus cher à la pompe dès ce mardi : pour quelles raisons ?

Depuis un an environ, le dollar a recommencé à prendre de la valeur par rapport à l’euro. Et cela, pour les consommateurs de produits pétroliers, ce n’est pas une bonne affaire car le pétrole se paye en dollars. "Comme l’euro diminue par rapport au dollar, c’est dommageable pour l’instant pour la zone euro puisque tous les échanges se font en dollars", confirme Olivier Neirynck, Directeur technique de Brafco, fédération des négociants en carburants. "Si on a un euro plus faible que ce qu’on connaissait il y a trois ou quatre mois, on paye évidemment l’addition un peu plus cher", poursuit Olivier Neirynck. Il faut plus d’euros aujourd’hui qu’avant pour acheter une même quantité de pétrole.