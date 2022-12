Le diesel au plus bas depuis janvier ce vendredi : où sont les pompes les moins chères ? Découvrez notre outil interactif

Avec des prix qui atteignent parfois des sommets inédits et des fluctuations d’une semaine à l’autre, pas facile de savoir quand faire le plein de carburant. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons mis au point un outil interactif qui rassemble les informations suivantes :

Le prix maximum des carburants pour le jour même et le lendemain . Ces données sont récupérées automatiquement tous les matins sur le site internet du SPF Economie

. Ces données sont récupérées automatiquement tous les matins sur le site internet du SPF Economie Une calculette qui vous permet de savoir combien vous coûterait un plein aujourd’hui et demain . Parfois il n’y a pas de différence d’un jour à l’autre, parfois c’est un peu plus cher, parfois c’est un peu moins cher…

. Parfois il n’y a pas de différence d’un jour à l’autre, parfois c’est un peu plus cher, parfois c’est un peu moins cher… Un tableau qui reprend les meilleurs prix par provinces. Ces données proviennent du site carbu.com. En effet, le SPF Economie renseigne le "tarif officiel des produits pétroliers" et communique donc les "prix maximaux". La plupart des pompes proposent le carburant moins cher.

Ces données proviennent du site carbu.com. En effet, le SPF Economie renseigne le "tarif officiel des produits pétroliers" et communique donc les "prix maximaux". La plupart des pompes proposent le carburant moins cher. Des graphiques reprenant l’évolution des prix depuis un an.

En pratique, dès ce vendredi 8 décembre, le prix maximum du litre de diesel baissera de 10 centimes par rapport à la veille. Un tel prix, ce n'était plus arrivé depuis le mois de janvier. Le mazout de chauffage sera lui aussi en baisse. Le prix des autres carburants restera stable par rapport à ce jeudi.

Découvrez les prix du carburant en Belgique avec notre outil interactif ci-dessous

Comment le SPF Economie détermine-t-il le prix des carburants ? "Nous téléchargeons le matin les prix sur les marchés internationaux. Nous chargeons ces données dans notre logiciel de calcul, lequel détermine ensuite le prix du produit, vérifie s’il y a un changement de prix et, le cas échéant, calcule le nouveau prix maximum en ajoutant les frais légaux, accises, cotisations et TVA", nous explique-t-on du côté du SPF.

Notre module est programmé pour se mettre à jour entre 10h et midi. La date et l'heure de mise à jour figurent au sommet de l'outil. Retrouvez plus de détails sur la manière dont le fédéral calcule les prix des produits pétroliers en cliquant ici.

Le SPF nous précise que ces données sont actualisées "chaque jour de la semaine, à l’exception des jours fériés officiels pour l’administration fédérale et des 'ponts' qui ne sont pas des jours fériés officiels".