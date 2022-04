Le dicton est plus que jamais d’actualité : les poules ont désormais des dents !

La découverte paraît surréaliste, on vous l’accorde. Mais les experts sont unanimes : c’est bien une sous-espèce de poule qui a été découverte dans une forêt humide de la province du Yunnan, en Chine. “Les spécimens sont beaucoup plus fins et élancés que leur cousine européenne, ils sont bien plus adaptés à la prédation avec leurs dents acérées et leurs ailes atrophiées qui s’apparentent plus à des petits bras”, explique un des scientifiques.