Tetiana Andrushchuk est violoniste ukrainienne qui fut professeur au Conservatoire national supérieur de Kiev et Danièle Georget est auteure et rédactrice en chef adjointe à Paris Match. Ensemble, elles ont rédigé le Dictionnaire amoureux de l’Ukraine, pour tout savoir de la culture ukrainienne et de ses liens avec l’Europe et mais aussi la Russie. Elles sont les invitées d’Entrez sans frapper.