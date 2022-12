"Le Dictateur" : un classique intemporel de Charlie Chaplin

Cela passe évidemment par son discours final mémorable, une de ces séquences de cinéma qui offre toujours autant de frissons bien des décennies après. Pour cela, Chaplin se décidera à enfin prendre la parole dans un de ses films. Certes, “Les lumières de la ville” et “Les temps modernes” étaient déjà sonores mais jamais le personnage de Charlot ne prenait la parole. Délaissant celui-ci pour ce long-métrage, Charlie Chaplin prend alors la vague du cinéma parlant en offrant par cette prise de parole un monologue mémorable et important. Mais bien qu’on retienne essentiellement cette scène par son aspect légendaire, “Le dictateur” ne se limite pas qu’à cet instant. Le film est en effet très drôle, hilarant même, par la physicalité de Chaplin dans ses gags. Le comédien, qui nous a quitté il y a bientôt 45 ans, perpétue son burlesque humoristique, un ton farceur et malicieux qui n’enlève rien à son drame de fond tout en offrant du spectacle grand public universel. Le sens du timing est légendaire, d’une rigueur qui mérite clairement d’être étudiée par toute personne aimant la comédie et le cinéma en général. En résumé, c’est une œuvre grandiose dont on ne se lassera jamais par sa puissance humoristique mais surtout humaniste.

