Le Dictateur de Charlie Chaplin : le combat d’un homme contre le nazisme

Charlie Chaplin était-il doté d’un sixième sens ? Il se rend compte qu’Hitler ne va pas se contenter de gesticulations et de discours enflammés. L’acteur et réalisateur va s’atteler, dès 1938, à l’écriture d’un film visionnaire, pastichant les travers de celui qui, à l’époque, est au faîte de sa puissance. The Great Dictateur, en français, " Le Dictateur ", sera une satire impitoyable, délivrant un message contre le nazisme, à travers un humour noir avéré.

Et pour arriver à ses fins, Charlie Chaplin va enfin " parler ". Depuis l’apparition du parlant dans le cinéma en 1927, l’acteur estimant que le son n’avait aucun sens et que la pantomime n’en avait nul besoin, il était hors de question qu’il verse dans ce qui, pour lui, est une anomalie ! Les lumières de la ville, en 1931, ou encore Les Temps modernes, en 1936, demeurent muets, du moins, pour le personnage de Charlot. C’est avec Le Dictateur que Chaplin rompt avec le silence, pour s’attaquer à Hitler et à la dictature.