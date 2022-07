Le dico vélo de maître Cyril, épisode 8 : "Avoir la socquette légère "

Le coureur qui a la socquette légère, c'est "le coureur qui vient de gagner une course, qui s'est senti à l’aise tout au long de la course. Quand on a la socquette légère, on a l'impression que remonter la pédale, faire le geste de pédaler est facile". D'où l'expression "avoir la socquette légère".

Est-ce que notre consultant a déjà eu cette sensation ? "Quand je gagne mon titre de champion de France espoir, là je pense que j’avais la socquette légère".