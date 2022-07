Le dico vélo de maître Cyril, épisode 4 : "Sortir en chasse-patate"

"Sortir en chasse-patate". L’expression peut faire sourire, pourtant "on l’utilise assez régulièrement à l’antenne, puisqu’on voit souvent des coureurs dans cette situation" souligne Cyril Saugrain. Le contexte est simple : "Il y a le peloton, et une échappée qui a suffisamment d’avance. Quand un coureur sort en chasse-patate, ça veut dire qu’il sort du peloton et se retrouve intercalé entre le peloton et l’échappé "explique l’ancien coureur professionnel. Une position pas très enviable, puisque le coureur" se retrouve donc seul, et c’est souvent très compliqué d’aller boucher le trou pour revenir sur le groupe de tête".