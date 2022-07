Le dico vélo de maître Cyril, épisode 25 : "Fermer la porte"

"Fermer la porte", un geste tactique souvent utilisé dans le peloton : "Quand vous êtes à un endroit dans le peloton, plutôt au sprint, si vous ne bougez pas, le coureur à votre droite ne sait pas passer. Vous lui fermez la porte, il ne peut pas rentrer. Si vous ouvrez légèrement, si vous décalez à gauche, l’autre coureur à cette capacité de passer", analyse Cyril Saugrain.

Une manœuvre légitime mais qui est parfois utilisée à mauvais escient : "Il y a "fermer la porte" de cette manière. Puis il y a le geste avec l’intention de nuire. La porte est ouverte, et vous venez la refermer, ce qui entraîne parfois une chute. Quand on vient refermer la porte intentionnellement, on fait une erreur et on risque le déclassement".