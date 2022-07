Le dico vélo de maître Cyril, épisode 24 : "Mettre la plaque"

Dans le jargon cycliste, la plaque, "c’est le gros plateau. Donc "mettre la plaque", ça veut dire attaquer sur le gros plateau, peut-être à un endroit où les autres coureurs sont sur leur petit plateau, dans une ascension ou autre", explique Cyril Saugrain. "Ça rejoint "mettre tout à droite". En plus de "mettre la plaque", vous descendez sur votre dernier pignon, donc là c’est plein gaz".

"Mettre la plaque", c’est plus facile aujourd’hui qu’à l’époque : "Il faut quand même imaginer que ces expressions ont quelques années. À l’époque, il n’y avait pas onze dents à l’arrière, donc on utilisait 7, 8, ou 9 vitesses. Donc mettre la plaque à certains moments dans une ascension, c’était bien plus compliqué par le passé. On n’avait pas la même marge de manœuvre qu’aujourd’hui avec douze vitesses".