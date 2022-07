Le dico vélo de maître Cyril, épisode 23 : "Sucer la roue"

Sucer la roue, une expression que l’on entend souvent sur nos antennes. Pour Cyril Saugrain, voilà "une vraie expression du vélo. Ça veut dire qu’on ne va jamais mettre de relais. On va toujours attendre, et quand le coureur va s’écarter pour le relais, on va s’écarter avec lui. L’expression est donc négative".

Une expression négative, surtout quand "le coureur suce la roue et après, et là ce n’est vraiment pas bien, vient faire le sprint. Une expression négative, sauf si tactiquement, il y a un autre coureur de l’équipe qui est devant ou si on protège un leader qui serait derrière. Quand on dit "suceur de roue", on l’associe toujours à un coureur qui n’a pas de raisons tactiques. Un coureur qui a une raison tactique, il fait juste son rôle d’équipier".