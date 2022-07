Le dico vélo de maître Cyril, épisode 20 : "Faire rougir le onze dents"

Faire "rougir le onze dents", une expression qui s’applique aux coureurs capables de rouler très vite, des coureurs comme "Jelle Nijdam ou Thierry Marie qui étaient capable de sortir du peloton à un kilomètre de l’arrivée", se souvient Cyril Saugrain.

Une expression qui a évolué en même temps que les vélos : "Alors à l’époque il n’y avait pas onze dents, on parlait du douze, "faire rougir le douze". On parle des gros rouleurs, qui vont très vite qui n’utilise que le plus petit pignon. À force de l’utiliser, de rouler dessus, il chauffe et donc il rougit. Quand on vient ne solliciter que le dernier pignon, c’est parce que ça roule très vite. C’est une histoire de puissance." explique notre consultant.