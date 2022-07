Le dico vélo de maître Cyril, épisode 2 : "Faire le métier"

Un mode de vie assez austère. Car " la vie de coureur cycliste s’apparente à certains moments à une vie de moine " rappelle notre consultant. Même si les cyclistes se permettent parfois un petit écart : " On ne peut pas faire le métier 365 jours par an. À noël, les coureurs peuvent se permettre un petit excès et prendre une part de bûche par exemple ". Nul doute que Pogačar, Roglič et les autres favoris auront bien fait le métier avant la Grande Boucle, et nous offriront une belle bataille sur les routes du Tour