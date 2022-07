Le dico vélo de maître Cyril, épisode 17 : "Déposer ses adversaires"

Déposer ses adversaires, le souhait de tout coureur cycliste. Comme l’explique Cyril Saugrain, quand un coureur dépose ses adversaires, c’est qu’il "est au-dessus du lot, qu’il accélère et s’en va tout seul. Les adversaires restent là, le coureur va chercher la victoire".

Une situation qui procure évidemment "un plaisir immense, car on se sent supérieur. Quand on dépose ses adversaires, on sait qu’on va chercher la victoire donc on est bien évidemment dans l’extase. Par contre, quand vous êtes dans la roue d’un coureur et que vous sentez qu’il est capable d’en remettre une, vous êtes obligés de vous rasseoir. Vous êtes battu."