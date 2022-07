Le dico vélo de maître Cyril, épisode 12 : "Tricoter"

Toujours à bloc, les coureurs se permettent parfois de souffler un peu, même en pleine étape. On appelle ça "tricoter" : "ça veut dire tourner les jambes tranquillement, ne pas faire d’efforts. Les coureurs font juste ce qu’il faut pour faire avancer le vélo dans les roues du peloton, donc on ne dépense pas d’énergie, on est vraiment dans l’aisance, dans la facilité", détaille Cyril Saugrain.

Le genre de moment qui arrive de moins en moins dans le cyclisme actuel selon notre consultant : "On tricote de moins en moins. Quand on voit les Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel et autres Tadej Pogačar décanter les courses de très loin, les autres coureurs n’ont plus beaucoup le temps de tricoter".