Le dico vélo de maître Cyril, épisode 11 : "Prendre un éclat"

Fermez les yeux et imaginez-vous : "vous êtes dans la roue d’un coureur, ça vient d’attaquer et ça roule très très vite. Vous êtes à bloc. Mais d'un seul coup, vous ne pouvez plus suivre. C’est rideau, on ferme, vous êtes HS. Il y a plus rien dans les jambes. Vous venez de prendre un éclat", raconte Cyril Saugrain.

Prendre un éclat, un moment plutôt désagréable donc : "c’est un moment de souffrance, mais c’est aussi la fin de la souffrance puisqu'on arrête de pédaler. C’est plutôt un moment de détresse psychologique, car on se dit que la victoire, ce n'est pas pour aujourd’hui".