Le dico vélo de maître Cyril, épisode 10 : "Avoir les jambes lourdes"

Avoir les jambes "lourdes", une expression qui s’applique bien aux Grands Tours :"C’est quelque chose qui apparaît dans les Grands Tours, au fur et à mesure des étapes. Ça signifie qu’on n’a pas de bonnes sensations sur le vélo, et qu’il faut laisser les kilomètres passer pour que les jambes s’allègent et deviennent un petit peu plus fluides".

Attention à ne pas confondre : avoir les jambes lourdes n’a rien à voir avec les douleurs qui surviennent en fin d’étape : "Cette expression est liée au départ de la course, parce qu’avec les km le coureur a les jambes qui se libèrent un peu, On peut aussi avoir mal aux jambes dans le final de la course. Mais on ne peut pas l’associer à cette expression, même si ça s’en rapproche en termes de sensations".