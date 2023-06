Le Diablotin Hugo Siquet, prêté par Fribourg, sera encore au Cercle la saison prochaine

Hugo Siquet portera encore le maillot du Cercle de Bruges la saison prochaine. Le club de la Venise du Nord a annoncé vendredi avoir prolongé le prêt du défenseur belge de 20 ans, loué par le club allemand de Fribourg.

Cette saison, Hugo Siquet a joué 14 matchs en vert et noir (2 buts et 2 passes décisives). Hugo Siquet a été formé au Standard où il a fait ses débuts professionnels en novembre 2020 lors d’un déplacement au Lech Poznan en Europa League. En janvier 2022, l’international espoir a quitté le Standard pour rejoindre le club de Fribourg en Allemagne mais a été très peu utilisé et il avait été prêté au Cercle en janvier dernier, avec une option pour une saison supplémentaire. Hugo Siquet fait partie de la sélection provisoire de 23 joueurs dévoilée vendredi par Jacky Mathijssen pour l’Euro U21 (21 juin-8 juillet).