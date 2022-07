Le Diable Rouge Loïs Openda va définitivement quitter le Club de Bruges et signer à Lens

Nouveau chapitre pour Loïs Openda ! Barré à Bruges, le nouveau Diable Rouge quitte définitivement la Venise du Nord. Selon HLN, il va en effet s’engager avec Lens, récent 7e de Ligue 1. A 22 ans, celui qui n’a jamais réellement eu sa chance avec les Blauw&Zwart, franchit donc un nouveau palier avec l’ambition de définitivement faire son trou au plus haut niveau. L’indemnité de transfert n’est pour l’instant pas connue mais elle serait assez élevée.

Pour rappel, Openda était prêté au club néerlandais de Vitesse Arnhem depuis deux saisons. Plus discret pour son premier exercice (10 buts), il avait littéralement explosé la saison dernière, compilant 24 buts et 6 assists pour s'ériger comme l'un des hommes forts de la belle saison de son club, 6e d’Eredivisie et qualifié pour les 8e de finale de Conference League.

Alors que certains espéraient qu’il puisse revenir à Bruges par la grande porte, il lève donc les voiles plus rapidement que prévu. Direction la France et la Ligue 1. Pour confirmer ses nets progrès et définitivement s’imposer sur la short-list de Roberto Martinez ?