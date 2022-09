Le diabète gestationnel : cette maladie qui touche 3 à 6 pourcents des femmes enceintes

Dans le monde, trois à six% des femmes enceintes sont touchées par le diabète gestationnel. Il s’agit d’une intolérance au glucose reconnue pour la première fois en cours de grossesse et peut-être dangereuse pour l’accouchement. Plus d’explications dans "La Grande Forme" avec le Dr Emmanuelle Renkin, Gynécologue et obstétricienne, consultante externe aux Cliniques universitaires St-Luc.

Le diabète gestationnel apparaît généralement dans la deuxième moitié de la grossesse, quand la fonction pancréatique n’est plus suffisante que pour couvrir la résistance à l’insuline et que le taux de sucre est élevé dans le sang.