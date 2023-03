Le deuxième pilier des pensions est inégalement réparti

Les pensions complémentaires, ou deuxième pilier, sont très inégalement réparties, selon une étude de la plateforme Sigedis que La Libre Belgique a pu consulter.

L’étude montre que les bénéficiaires des pensions complémentaires les plus élevées ont des carrières mixtes salariés/indépendants. Concrètement, plus de 60% des salariés ont une rente (qui vient donc de la conversion du capital accumulé durant leur carrière) de moins de 50 euros. Quant aux indépendants, la moitié d’entre eux n’ont pas plus de 145 euros de pension complémentaire mensuelle.