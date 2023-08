Après 10 éditions, un total de plus de 250.000 festivaliers sous le charme de l’ambiance et de ce lieu exceptionnel, des concerts de haut niveau, et une nomination au festival awards comme meilleur nouveau festival européen, le Ronquières festival s’est installé comme une référence au cœur de l’été belge.

Au programme cette année, Indochine, Louise Attaque, Franz Ferdinand, Placebo, Thomas Frank Hopper, etc. Toutes les infos ICI