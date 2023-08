Le deuxième jour du Ronquières Festival : un public qui garde le sourire malgré le mauvais temps et un concert de Placebo impeccable

Il était près de 17h quand le groupe Whispering Sons a démarré son set sous une pluie intermittente. Malgré cela, une ambiance unique était au rendez-vous. On aurait aimé les retrouver dans l’obscurité, dans un club anglais des années 80, mais qu’à cela ne tienne, le groupe a propagé sur la foule présente un son unique, oppressant, avec un certain côté menaçant et des basses à la Stranglers et un style cold wave authentique grâce à la chanteuse Fenne Kuppens, gantoise et le reste du groupe, originaires du Limbourg et installés à Bruxelles.

Leur dernier album, Several Others, est sorti en 2021 et a fait la plus grande entrée dans le "Afrekening" de Studio Brussel. Le groupe a aussi remporté le Humo’s Music Rock Rally en 2016, une récompense qui n’augure que du bon pour tous les artistes qui sont passés par là et qui ont tous fait une belle carrière par la suite. Un groupe à suivre et à écouter absolument !