Le deuil périnatal, un sujet encore tabou, même si la parole se libère.

Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on parle de deuil périnatal lorsque des parents perdent leur bébé entre 22 semaines d'aménorrhée et le 7e jour après sa naissance.

Les parents qui vivent un deuil périnatal font souvent face à une solitude et de l'incompréhension vis-à-vis de leur douleur. "La mère et le père connaissent le bébé par le ressenti, ses mouvements et les images d'échographie", explique la psychanalyste Marie-José Soubieux

"Mais les proches ne le connaissent pas, alors les parents se battent pour faire vivre le souvenir de cet enfant."

La co-autrice du livre "Deuil périnatal et groupe de parole pour les mères" (édition érès) a suivi pendant quinze ans un groupe de mères endeuillées. Chaque semaine, c'est elle qui animait les prises de paroles. "Elles souffraient de l'indifférence. Les gens pensent que si le bébé n'est pas né, ce n'est pas grave. Pour eux, le bébé est très vite oublié."

Du côté de l'association Naître et Vivre, la prise de parole est importante pour les familles. "Il y a 25 ans, quand j'ai débuté dans l'association, les personnes qui venaient avaient vécu leur deuil plusieurs années auparavant", explique Myriam Morinay. "Aujourd'hui, les personnes sont plus jeunes. Les profils sont variés, on retrouve des femmes mais aussi des hommes et des couples homosexuels." Parler de son chagrin "permet de mettre à distance la douleur et d'avoir l'impression de redevenir maître de la situation", encourage la vice-présidente de l'association.