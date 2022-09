Le Detours Festival fera une nouvelle fois vibrer Bruxelles au rythme des arts urbains

L’événement débutera au Mont des Arts avec une série de concours de danses abstraites (Battle Abstrkt) qui se dérouleront dans le cadre du concours 'Cyphers Battles'. La grande finale se tiendra le dernier jour du festival au sein du Théâtre National. Juste avant ce rendez-vous, l’Urban Dance Caravan traversera le centre-ville de la capitale pour permettre aux spectateurs de faire connaissance avec les danseurs.

Le caractère international du Detours Festival sera encore plus perceptible les 15 et 16 septembre au Centre Culturel Breugel, avec les deux soirées 'Work in Progress'. Plusieurs artistes chorégraphes et des compagnies, tous sélectionnés au préalable et provenant de Belgique, d’Allemagne ou encore du Maroc, partageront leurs nouvelles créations avec le public.

Le 17 septembre, la première du spectacle "La Cage" de l’artiste Faraja Batumike aura lieu à La Raffinerie. La performance du Congolais mettra en lumière les contrastes existants entre la richesse présente dans le Nord-Kivu grâce aux minerais et les conséquences que cela entraîne en termes de corruption, de violence et pauvreté.

La programmation complète est à retrouver sur le site du Detours Festival.