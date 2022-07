Le destin tragique de Marvin Gaye, abattu par son propre père

Le 1er avril 1984, dans la nuit, en provenance du foyer Gaye, trois coups de feu retentissent. C’est dans la chambre de la mère de Marvin Gaye, que son père l’a abattu, armé du Smith and Wesson qu’il lui avait offert quelques mois plus tôt.

Dès l’annonce du décès de l’artiste, les journaux rapportent le récit d’une dispute entre le père et le fils concernant la disparition bénigne d’un papier d’assurance. Les tensions qu’ils entretenaient, auraient alors atteint un point culminant. Le fils s’attaqua physiquement à son père qui se sentant menacé, puis se saisit de son arme pour abattre son fils. Mais alors, que s’est-il passé cette nuit-là ? Pour bien comprendre le contexte, il faut remonter à la naissance de Marvin Gaye car dès cet instant, la relation père-fils va être très compliquée et on sait déjà comment elle finira…