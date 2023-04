Le "destin inattendu" de l'ex-Miss France Sonia Rolland dans un téléfilm envoûtant

Elle se rêvait basketteuse professionnelle, elle est devenue la 70e Miss France. Sonia Rolland raconte son incroyable histoire dans un téléfilm autobiographique, Un destin inattendu, à voir mardi 11 avril sur La Une et Auvio.

Nadia (Esther Rollande) a 18 ans et vit dans une cité à Angoulême. Son quotidien, c'est le basket, ses potes, sa famille et le rêve d'aller étudier à Paris. Mais sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'un recruteur pour le concours Miss France lui propose de s'y inscrire. Sans trop y croire, elle s'engage dans la compétition, soutenue par son père (Thierry Godard) qui y croit dur comme fer.

Propulsée Miss Poitou-Charentes, Nadia devient la représentante de sa région au concours de beauté le plus suivi de France. Elle doit faire face à la compétition, mais surtout au racisme (elle a des origines rwandaises) et à la misogynie ordinaire. Être très mince, se tenir droite, sourire… Embarquées à l'étranger pour leur "formation", loin de leurs proches, les jeunes Miss doivent obéir et correspondre à un moule défini arbitrairement. À Angoulême, la famille de Nadia, elle, est la cible de menaces et insultes racistes.