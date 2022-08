Natif de Pessac, près de Bordeaux, le dessinateur poétique a collaboré pour une pléiade de journaux français durant sa prolifique carrière. Un de ses chefs-d’œuvre n’est autre que Le Petit Nicolas, où il illustrait avec brio les textes de René Goscinny. Le duo est né en 1959. Les albums se sont vendus aujourd'hui à quelque 15 millions d'exemplaires.

Tentés d’humour, ses dessins connaîtront un destin international. Ils feront entre autres la couverture du New Yorker. Il en réalisera plus d’une centaine. Il publiera aussi plus d’une quarantaine d’albums, au rythme d’environ un par an, jusqu’à la fin des années 2000.