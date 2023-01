Le "desk bombing" ou quand sociabiliser au bureau dérange.

Cette expression anglophone est issue du rapprochement de "bureau" ("desk") et "bombardement" ("bombing"). Elle se réfère à cet agacement qui gagne les employés à l’idée d’interagir "en vrai" avec leurs collègues et non à travers des outils de communication à distance. Certains le vivent comme une véritable intrusion dans leur espace personnel tandis que d’autres y voient un perturbateur d’attention. "L'une de mes bêtes noires est le 'desk-bombing'", a expliqué David Clare, directeur général d'une agence de communication, à Business Insider.

"Les jours où j'ai pu télétravailler ont été tellement productifs... Je pense que l'absence de desk-bombing y est pour beaucoup."

L’apparition du terme "desk bombing" est corrélée à l’explosion du télétravail et de nouveaux modes d’organisation du travail. Semaine de quatre jours, horaires aménagés, full remote (100% télétravail)… L’heure est à l’ultraflexibilité dans les entreprises. Les salariés aspirent à plus de liberté pour construire leur vie professionnelle selon leurs propres valeurs et leurs impulsions. Résultat : ils sont nombreux à vivre douloureusement le retour au bureau et ont du mal à retrouver un lieu d'échanges sociaux dont ils se sont, un temps, soustraits.