Le désir d'enfant face aux causes trop mal connues de l'infertilité.

"On est aujourd'hui face à un défi majeur mais on peut prendre un certain nombre de mesures simples qui ne sont pas nécessairement coûteuses", plaide le Pr Hamamah. Le sujet pâtit notamment d'un déficit d'information. "Trop de femmes essaient d'avoir un premier enfant à 40 ans mais ne comprennent pas pourquoi elles n'y parviennent pas", pointe le Dr Belaisch-Allart. Parmi ses préconisations, le rapport proposait ainsi d'informer régulièrement le public, dès l'école secondaire, sur la physiologie de la reproduction et le déclin de la fertilité avec l’âge.

Autre idée : instaurer des consultations ciblées pour qu'hommes et femmes puissent repérer de potentiels facteurs d’altération de leur fertilité.

En France, la loi bioéthique a certes ouvert la possibilité d'une congélation de gamètes (ovocytes ou spermatozoïdes) sans motif médical. Mais "l'activité n'a pas été ouverte aux centres privés, elle reste concentrée dans les centres publics. Or la demande explose", regrette Virginie Rio. Et les délais pour obtenir un rendez-vous varient généralement de trois à six mois. Autant de temps perdu face à un désir d'enfant, déplore-t-elle.